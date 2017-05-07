Стартует весенняя Рижская неделя ресторанов (полный список)

Foto: Shutterstock С 8 по 14 мая в Риге пройдет традиционная весенней Рижской недели ресторанов - лучшие заведения столицы распахнут свои двери для гурманов, которым предложат особое меню по привлекательной цене - 15 или 20 евро за три блюда. Список ресторанов, которые участвуют в акции, здесь.

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