Программа осуществляется совместно со Всемирным фондом природы. Мониторинг поведения покупателей позволит выполнять пожертвование на охрану Балтийского моря за каждый не купленный потребителем пакет.

"В отделе фруктов и овощей Stockmann покупатели уже складывают товар в пакеты, которые в природе разлагаются на 100%. С сентября будем действовать активнее - предложим клиентам отказаться от пластикового пакета или заплатить 20 центов. На кассах предлагаем дружественные для среды альтернативы, для изготовления которых используются материалы повторной переработки. Плата за пластиковый пакет заставляет задуматься: может лучше сэкономить и быть более дружественным к окружающей среде?", - поясняет директор универсального магазина Stockmann Даце Голдмане.