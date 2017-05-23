Стоимость импортированных в Латвию фруктов и ягод в два с лишним раза превышает стоимость их экспорта, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

Баланс торговли фруктами и ягодами у Латвии отрицательный - стоимость их импорта более чем вдвое превышает стоимость экспорта. При этом импорт фруктов и ягод в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократился на 21%.

Больше всего фруктов и ягод Латвия импортирует из Нидерландов (33% общей стоимости их импорта). Импорт из Польши составляет 17%, из Бельгии - 11%.

Главный рынок экспортируемых из Латвии фруктов и ягод - страны Балтии, куда в 2016 году был экспортирован 51% всех экспортированных фруктов и ягод.

Со второй половины 2016 года цены на фрукты в ЕС стабилизировались, но критическая ситуация все еще сохраняется в Польше, где цены на яблоки в марте 2017 года были на 50% ниже средней ценны за последние пять лет.