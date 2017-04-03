"В случае с подобными мега-проектами важно иметь в виду стоимость различных компонентов — например, строительных работ и материалов, мостов и виадуков, экодуктов и мер смягчения воздействия на среду, которые с течение времени могут измениться", - пояснил в интервью агентству BNS исполнительный директор эстонского предприятия Rail Baltic Estonia Индрек Орав.

"Если проведенный в 2011 году АЕСОМ анализ дал стоимость проекта почти в 3,6 млрд евро, то на сегодняшний день стали известны связанные с упомянутыми выше компонентами цифры, точное местоположение трассы, ее техническое решение, что позволяет рассчитать ее стоимость гораздо точнее, чем в 2011 году", - добавил он.

"Суммарная стоимость проекта в сравнении с данными 2011 года выросла и составляет почти 5 млрд евро. Если к этому прибавить стоимость отрезка Каунас-Вильнюс, то получим цену почти в 5,8 млрд евро, - продолжил Орав. - Стоимость доли Эстонии в последние годы сохранялась в пределах 1,3 млрд евро, из которых на долю самофинансирования эстонским государством приходится 250-300 млн евро".

В октябре прошлого года председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail Байба Рубеса из Латвии сказала, что общие расходы на проект железнодорожной магистрали с европейской шириной колеи Rail Baltica могут достичь 5 млрд евро. По ее словам, по мере того как очертания проекта обретают реальность, становится ясно, что расходы на него во всех трех странах Балтии превысят прежний прогноз в 3,68 млрд евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллина через Ригу до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.