Страховое общество Вalta (группа PZU) и компания Autonams обновили виртуальный калькулятор риска автоугонов, учитывая последние данные Государственной полиции. К списку добавлены VW Tiguan, Subaru XV и Mitsubishi Outlander. По-прежнему одним из основных факторов риска угонов автомашин нового поколения эксперты считают систему смарт-ключа для доступа в автомобиль Keyless Go.

"Тенденции угонов меняются, к тому же очень стремительно - марки автомашин, риск кражи которых ранее был близок к нулю, теперь стали востребованы. Мы осознаем, что автовладельцы не могут уследить за этими изменениями, поэтому считаем себя обязанными обратить внимание на них", – комментирует ситуацию член правления Autonams Эдвин Пандерс.

Он отмечает, что, хотя такие марки, как Subaru, Nissan или KIA, численно угоняются реже, в основном это новые модели, выпущенные с 2015 по 2017 год, так что автовладельцам наносится такой же большой финансовый ущерб, как и владельцам BMW (год выпуска машин с 2007 по 2010).

На этой неделе в калькулятор внесены изменения согласно новым данным о тенденциях угонов. К списку самых желанных для угонщиков моделей автомашин добавлены VW Tiguan, Subaru XV и Mitsubishi Outlander.

"В летние месяцы угнано пять автомашин VW Tiguan, что означает, что эта марка больше не находится в "зеленом", или безопасном сегменте калькулятора. Воры полюбили также автомашины Mitsubishi Outlander и Subaru, которые еще несколько лет назад не входили в перечень угоняемых", – указал Пандерс.

"Калькулятор риска автоугонов – это отличная возможность для любого владельца транспортного средства виртуально, в течение нескольких секунд установить риск угона своего или любого транспортного средства либо кражи из него. Мы рады, что водители действительно используют эту возможность – с июля до середины октября информация запрашивалась 30 тысяч раз. Однако нельзя забывать, что угоняются машины разного возраста и марок, поэтому мы призываем автовладельцев заботиться о безопасности своего авто независимо от того, насколько востребовано оно у воров", – подчеркнул руководитель управления транспортными продуктами и подписания рисков Balta Кристап Лиецениекс.

Больше всего раз в виртуальном калькуляторе риск угона и воровства проверялся для автомашин с годом выпуска 2006–2008. Об этих автомашинах информация запрашивалась 6180 раз, что составляет 21% от общего количества запросов, а второе место – 20% запросов – заняли транспортные средства новейшего поколения, 2016 и 2017 года выпуска. Если смотреть по маркам автомашин, то наибольший интерес был к автомашинам BMW (14%), Audi (11%), VW (11%) и Volvo (10%), а среди самых популярных моделей были 5-я серия BMW, VW Passat и 3-я серия BMW.

По данным Госполиции, до сентября этого года зарегистрировано 705 автоугонов, в 266 случаях автомобили удалось найти. Хотя общее количество угонов в стране по сравнению с соответствующим периодом годом ранее не растет стремительно, значительно больше угнано новых автомашин – более чем в два раза. Если в прошлом году за девять месяцев было зарегистрировано 85 случаев угонов автомашин моложе 2012 года, то в этом году в руки злоумышленников попала уже 181 такая автомашина. По-прежнему одним из основных факторов риска угонов автомашин нового поколения эксперты считают систему смарт-ключа для доступа в автомобиль Keyless Go.

Стремительный рост количества угонов новых автомашин стал причиной и роста страховых возмещений – в прошлом году за девять месяцев за угнанные транспортные средства BALTA выплатило 650 тысяч евро, а в этом году сумма заявленных возмещений выросла в три раза до 1,8 млн евро.