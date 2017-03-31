В прошлом году мотоциклисты в общей сложности вызвали 231 ДТП, а общая сумма выплат за причиненный ущерб составила 298 тысяч евро. "В 2014 и 2015 году также наблюдаем похожую статистику – число происшествий, вызванных мотоциклистами, составляет соответственно 221 и 257 ДТП, а объем выплаченных сумм – 210 тысяч евро и 260 тысяч евро", - поясняет председатель правления LTAB Янис Абашин.

Количество мотоциклистов, пострадавших в ДТП, и число выплаченных им компенсаций также примерно одинаковы из года в год. В 2014 году в ДТП пострадали 217 мотоциклистов, в 2015 – 240 мотоциклистов, а в прошлом году – 249. Три года назад сумма выплаченных компенсаций составляла 301 тысячу евро, два года назад – 291, в прошлом году – 285 тысяч евро.

В 2016 году мотоциклисты в общей сложности приобрели 38 694 полиса OCTA, а количество договоров OCTA, заключенных в первую четверть этого года, составляет 6 847. "Количество полисов OCTA, приобретенных владельцами мототранспорта, растет из года в год. Пропорционально наибольший рост количества заключенных договоров наблюдался в 2012 и 2013 году, что объясняется тем, что с 2011 года вступила в силу норма, предполагающая, что полис OCTA необходимо приобретать также владельцам мопедов и мотороллеров", - рассказывает Я. Абашин.

Большая часть полисов OCTA приобретается на 3 месяца, на целый год полис покупают почти 16,9% владельцев мототранспорта. "Призываю мотоциклистов тщательно продумывать срок, на который заключать договор о страховании, чтобы во второй половине года не попасть впросак с полисом, у которого закончился срок действия", - подчеркивает Я. Абашин, добавляя, что приобрести OCTA на более длительный срок в начале сезона финансово выгоднее.

"Напоминаем, что страховой полис OCTA необходим владельцам не только мотоциклов, но и мопедов и мотороллеров. За вождение без полиса накладывается денежный штраф и штрафные пункты – от 85 до 120 евро и 2 штрафных пункта для физических персон – владельцев мотоцикла и от 30 до 55 евро и 2 штрафных пункта для владельцев мопедов и мотороллеров", - сообщает Я. Абашин.