Председатель правления LTAB Янис Абашин заявил, что принятые 3 октября поправки не будут относиться, например, к мотоциклам, которые в Латвии зимой стоят в гаражах. Они предназначены для техники, которая используется на закрытых территориях, во дворах, на полях и в лесах - например, сельскохозяйственного оборудования или прицепов. "Если семейная машина или мотоцикл на зиму будет стоять в гараже, то как, раньше ОСТА, покупать не нужно", - цитирует слова Абашина LETA.

По правки к закону приняты на основе требований директивы ЕС, они обязательны для всех стран союза. "Очень часто мы слышим аргументы, что, например, специальная сельскохозяйственная техника практически не участвует в дорожном движении и используется только на полях. Но и в поле, и при передвижении по двору можно нанести ущерб имуществу третьих лиц или, еще хуже, людям. Поэтому было необходимо уточнить соответствующую статью закона об OCTA", - заявил Абашин.

Латвийские фермеры уже выступили против поправок к закону, заявил агентству LETA председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций Эдгарс Трейбергс. Трейбергс считает, что требование обязательно покупать полисы негативно повлияет на любое фермерское хозяйство, увеличит расходы и негативно отразится на себестоимости сельскохозяйственной продукции. "Мы определенно выступаем против приобретения OCTA, если транспортное средство не используется на дорогах", - отметил Трейбергс.

Как уже писал портал Delfi, после вступления в силу новых законодательных поправок страховые полисы OCTA придется приобретать для транспортных средств, которые не участвуют в дорожном движении, но используются в других местах, где транспортное средство имеет возможность ехать. Соответствующие поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев сухопутных транспортных средств подготовило Министерство финансов. Поправки были одобрены Кабинетом министров, но их еще должен рассмотреть Сейм. В Минфине подчеркивают, что согласно включенному в закон о дорожном движении определению дорожно-транспортное происшествие может произойти в любом месте, где возможно движение транспорта, если в ДТП участвует транспортное средство.