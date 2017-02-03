В 2016 году объем убытков страховых компаний в рамках системы обязательного страхования ОСТА вырос на 100 тысяч евро. Растет также количество заявлений на выплату компенсации и средний размер страхового возмещения, сообщает пресс-служба Латвийского бюро страховщиков транспортных средств.

Хотя в 2016 году немного уменьшилось число зарегистрированных в Латвии транспортных средств (на 3,2% по сравнению с 2015 годом), число поданных страховщикам заявлений о полученных в ДТП убытках существенно увеличилось (на 8,85%). Количество произошедших в Латвии и за границей ДТП, о которых страховщики получили заявления, выросло, соответственно, на 8,7% и на 10,5%.

Средняя величина компенсации за страховой случай в 2016 году составила 937 евро (+1,6% к 2015 году). Средняя компенсация за произошедшее в Латвии ДТП составляет 842 евро, а за рубежом – 2712 евро. В целом, рынок ОСТА завершил предыдущий год с убытками в 11,8 миллионов евро, то есть почти на 100 000 евро больше, чем в прошлом году.

"Мы все еще вынуждены говорить об убытках, однако ситуация на рынке немного стабилизировалась. Объем убытков не увеличивается так стремительно, как прежде. На рынке все еще царит острая конкуренция, увеличивается количество ремонтных работ и медицинских выплат, кроме того, дополнительные расходы страховщиков связаны с обязательными взносами в Гарантийный фонд. Однако, надо отметить, что страховщики в последнее время проделали большую работу, чтобы найти возможность уменьшить расходы отрасли, сегментируя клиентов и изучая дополнительные факторы, способные помочь подстроить цену ОСТА под степень риска клиента. Поэтому есть надежда, что в этом году показатели отрасли могут немного улучшиться", - заявил Янис Абашин, председатель правления Латвийского Бюро страховщиков транспортных средств.