Соглашение Эстонии, Латвии и Литвы по развитию железнодорожного сообщения в рамках проекта Rail Balticа планируется подписать 31 января на встрече премьер-министров стран Балтии.

13 января министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон направила министрам и госконтролеру на согласование проект постановления правительства, одобряющего соглашение Эстонии, Латвии и Литвы по развитию Rail Balticа.

Соглашение государств по Rail Balticа необходимо для того, чтобы зафиксировать в обладающем юридической силой документе обязанности государств, необходимые для строительства железнодорожной магистрали.

Соответствующие пункты содержатся в ряде принятых на встречах премьер-министров и министров Балтийских стран деклараций и совместных заявлений, часть которых также подписали высокопоставленные представители Финляндии, Польши и Еврокомиссии.

На практике обсуждение связанных с Rail Balticа вопросов содержит проблемы из-за разных интерпретаций существующих деклараций. Кроме того, подписанные представителями стран на данный момент документы не охватывают ряд важных и нуждающихся в регулировании проблем.

Тем самым, соглашение является одним из условий прокладки Rail Balticа. Цель соглашения заключается в том числе в повышении взаимного доверия между странами-участницами проекта.

Соглашение по Rail Balticа зафиксирует в обладающем юридической силой документе обязанности государств, необходимые для строительства железнодорожной магистрали, соединяющей страны Балтии с Центральной Европой. Соглашение определяет общие технические параметры и маршрут Rail Balticа, а также фиксирует срок ее строительства.

Соглашение определяет предварительные условия строительства магистрали, их исполнителя, а также роль совместного предприятия RB Rail в выполнении предварительных условий и строительстве Rail Balticа до полной готовности к эксплуатации. Соглашение регулирует вопросы владения будущей инфраструктурой и землей под ней, а также условия финансирования строительства. Участники согласуют предоставление доступа к инфраструктуре, а также общие ориентиры по назначению предприятия железнодорожной инфраструктуры, управляющего Rail Balticа.