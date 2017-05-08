На встрече премьеров в Таллине Литва, Латвия и Эстония попытаются уладить разногласия по стратегическим проектам в области газа и электроэнергетики.

Конкретных решений и соглашений в понедельник представители правительств не подпишут, однако это общение будет важно для Литвы, которая стремится убедить другие страны в том, что терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) стоит получения европейской финансовой помощи, а синхронизировать электросети через Польшу можно и посредством одной смычки.

Литва хочет, чтобы ТСПГ в Клайпеде получил 100-150 млн евро финансовой помощи Евросоюза, однако для этого нужно согласие Латвии и Эстонии. У Эстонии самой есть амбиции относительно проекта в области СПГ, и она хотела бы получить финансирование от ЕС. Однако, как говорит литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, литовская сторона хотела бы все начать с чистого листа и заново вести переговоры с латвийскими и эстонскими коллегами.

Вайчюнас рассказал BNS, что на встрече в понедельник будет обсуждаться обеспечение безопасности долгосрочных поставок газа - то есть вопрос о том, под проект какой из стран просить европейские средства.

"Речь пойдет об обеспечении безопасности долгосрочных поставок газа странам Балтии и о самом выгодном в плане затрат решении для всех потребителей Балтийских стран", - сказал министр, отметив, что конкретных решений пока принято не будет.

В понедельник в Таллине начнется так называемый "тур СПГ" - премьеры обсудят вопросы финансовой поддержки терминалов, а позже планируется, что они съездят и в Клайпеду, и в латвийский Инчукалнс.

На встрече будет обсуждаться и другой региональный проект в области энергетики, относительно которого тоже имеются разногласия - синхронизация электросетей с континентальной Европой. И Эстония, и Латвия пока не поддерживают план Литвы и Польши синхронизировать сети через одну смычку - "LitPol Link". Они добиваются создания второй смычки, потому что в противном случае нужно будет заново рассматривать возможность сделать это через Скандинавию.

В проведенном Объединенным центром исследований Еврокомиссии исследовании указывается, что самым оптимальным вариантом является синхронизация через две смычки "LitPol Link" - затраты на нее могут составить 770-960 млн евро, тогда как при одной смычке они составят 900 млн евро. Возможность синхронизировать страны Балтии со Скандинавией оценивается в 1,36-1,41 млрд евро.

После того как Латвия и Эстония засомневались в возможность синхронизироваться посредством одной смычки, литовский оператор электропередаточных сетей "Litgrid" предложил проложить вторую смычку уже после 2025 года, когда намечается реализовать проект в жизнь и отключиться от российского энергокольца БРЭЛЛ.