Премьер-министры трех Балтийских стран и Польши в понедельник достигли предварительной договоренности о синхронизации электросистем Литвы, Латвии и Эстонии с сетями континентальной Европы через Польшу, через уже построенную смычку LitPol Link, сообщил премьер Литвы Саулюс Сквярнялис.

Однако, по словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, вопрос о втором энергомосте остается открытым.

"После десяти лет принято принципиальное решение о том, что синхронизация будет осуществляться через Польшу. Для осуществления этого решения сегодня достаточно иметь ту смычку, которая у нас есть - первую LitPol Link. Вопрос о второй смычке может решаться в будущем, если у кого-то это вызывает обеспокоенность в плане возможной безопасности. Осталось подписать политический меморандум", - сказал Сквярнялис агентству BNS по телефону из Таллина.

По его словам, политический меморандум будет подписан в июне. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал BNS, что это один из важнейших вопросов.

"Один из существенных моментов - что не только было утверждено направление синхронизации через Польшу, но и было подтверждено то, чего мы должны добиваться в ближайшее время, как можно скорее, подписать меморандум о взаимопонимании. Это должно быть сделано как можно скорее - в конце июня", - сказал Вайчюнас.

По его словам, поднимался и вопрос о количестве энергомостов, однако решено, что вопрос о строительстве второй смычки остается открытым.

В проведенном Объединенным центром исследований Еврокомиссии (ЕК) исследовании указано, что самым оптимальным вариантом является синхронизация через две смычки LitPol Link - затраты на нее могут составить 770-960 млн евро, тогда как при одной смычке они составят 900 млн евро. Возможность синхронизировать стран Балтии со Скандинавией оценивается в 1,36-1,41 млрд евро.

После того как Латвия и Эстония засомневались в возможность синхронизироваться посредством одной смычки, литовский оператор электропередающих сетей Litgrid предложил проложить вторую смычку уже после 2025 года, когда намечается провести проект в жизнь и отключиться от российского энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).