С 1 октября необходимо ввести электронную систему учета рабочего времени на строительных площадках, на которых возводится объект третьей группы строений, или на которых ведутся строительные работы стоимостью свыше миллиона евро. За создание и содержание системы учета отвечает генеральный подрядчик. Субподрядчики будут обязаны контролировать, чтобы их работники тоже регистрировали свое рабочее время в системе.

Кроме того, в будущем появится и централизованная база данных, в которой будет храниться информация из электронных систем учета рабочего времени. До декабря нынешнего года правительство обязуется разработать правила, в которых будет указано, какое ведомство будет держателем этой базы данных, а также порядок обращения с этими данными. Планируется, что единая база данных начнет работать с 1 января 2019 года.

Данные электронных систем учета рабочего времени будет использовать Служба госдоходов (СГД) для налогового администрирования. По данным СГД, сейчас фактическое время работы работников на стройплощадках часто бывает больше указанного, что позволяет строительным компаниям уклоняться от уплаты налогов.