Merks намеревается начать строительство жилого комплекса в 2018 году. Сейчас объявлен конкурс на лучшую концепцию развития территории. Конкурс завершится 30 июня, а его результаты будут объявлены до 31 июля.

Председатель правления Merks Оскарс Озолиньш отмечает, что темп развития жилого фонда был недостаточным, поскольку не мог удовлетворить спрос на новые и качественные квартиры. Особенно слабым было развитие в центре Риги, потому что девелоперы сосредоточились на строительстве жилых объектов за пределами центра столицы. Поэтому, по мнению Озолиньша, развитие и облагораживание территории у Виестурдарзса получит положительную оценку.