С исками о неплатежеспособности компании обратились кредиторы Vega 1 и Biant.
Суд отклонил иск Vega 1 и удовлетворил иск, поданный фирмой Biant. Требования последнего кредитора к RBSSKALS Būvvadība составляют 98 673 евро.
Администратором процесса неплатежеспособности назначен Янис Бригис.
В 2015 году оборот RBSSKALS Būvvadība составил 20,994 млн евро, убытки - 539,4 тыс. евро. Компания принадлежит фирме RBSSKALS Holding, совладельцами которой являются Марис Сауканс (73,4% долей капитала) и Андрис Трейя (26,4%).