Стройкомпания RBSSKALS Būvvadība стала неплатежеспособной

LETA |





Foto: PantherMedia/Scanpix Пардаугавский суд города Рига принял решение о начале процесса неплатежеспособности строительной компании RBSSKALS Būvvadība. С исками о неплатежеспособности компании обратились кредиторы Vega 1 и Biant. Суд отклонил иск Vega 1 и удовлетворил иск, поданный фирмой Biant. Требования последнего кредитора к RBSSKALS Būvvadība составляют 98 673 евро. Администратором процесса неплатежеспособности назначен Янис Бригис. В 2015 году оборот RBSSKALS Būvvadība составил 20,994 млн евро, убытки - 539,4 тыс. евро. Компания принадлежит фирме RBSSKALS Holding, совладельцами которой являются Марис Сауканс (73,4% долей капитала) и Андрис Трейя (26,4%).

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