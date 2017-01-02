Суд Земгальского предместья Риги остановил производство по делу о неплатежеспособности RBSSKALS Buvvadiba, выяснило агентство LETA в суде.

Судопроизводство остановлено до вступления в силу постановления по процессу правовой защиты предприятия.

В середине декабря фирма "Vega 1" подала иск о неплатежеспособности RBSSKALS Buvvadiba. Параллельно в суде начат процесс правовой защиты предприятия, но решения о принятии плана правовой защиты еще не было.

Ранее руководство RBSSKALS Buvvadiba сообщило, что в плане правовой защиты предусмотрена реорганизация компании с целью преодоления кризиса в строительстве.

В прошлом году оборот RBSSKALS Buvvadiba составил 20,994 млн евро, что на 29,2% меньше, чем годом ранее, и у компании вместо прибыли были убытки в размере 539 380 евро. Компания основана в 2007 году.