Как сообщил агентству LETA директор департамента рыбного хозяйства Минземледелия Нормунд Риекстиньш, Норвегия выдвигает владельцу судна претензии в нарушении правил лова, которые он не признает, утверждая, что лов в водах Шпицбергена велся в соответствии с Парижским договором и требованиями ЕС.

Риекстиньш отметил, что переговоры с Норвегией о продолжении вылова снежного краба в районе Шпицбергена может вести только Европейская комиссия. Уже подготовлен соответствующий документ, который только что рассмотрен на заседании рабочей группы по рыболовству в Брюсселе. Дальнейшее зависит от того, насколько быстро Европейская комиссия начнет переговоры и достигнет соглашения с Норвегией.

Как сообщалось, латвийское рыболовецкое судно было задержано норвежскими властями в начале января. После инцидента Министерство иностранных дел Латвии вручило Норвегии ноту с требованием освободить судно, а также не чинить препятствия лову, который осуществляется в соответствии с международным соглашением.

К экипажу судна, состоящему из 30 человек, и капитану не применено никаких ограничений, они могут свободно передвигаться. Арестовано только судно. Экипаж Senators находится на его борту. Норвегия оштрафовала владельца судна на 180 000 евро, а каждый день его простоя обходится еще в 6800 евро.

Норвегия предложила обменяться квотами с Европейским союзом, чтобы суда стран ЕС могли получать лицензии на легальный вылов снежного краба на континентальном шельфе Норвегии. Как ранее сообщили в посольстве Норвегии, власти страны уверены, что смогут решить проблему дипломатическим путем.

Норвегия по-прежнему считает, что лов снежного краба велся незаконно, так как ни у ЕС, ни у Латвии нет прав выдавать лицензии на его вылов без согласия Норвегии. У латвийского судна Senators такой лицензии не было, поэтому его действия считаются незаконными.

Посольство подчеркивает, что еще до задержания владелец латвийского рыболовецкого судна обращался в соответствующие органы Норвегии, чтобы выяснить, является ли лов законным, на что ему был дан отрицательный ответ. Тем не мене Senators начал лов снежного краба на континентальном шельфе Норвегии и поэтому был арестован. За аналогичные нарушения корабль был арестован и ранее.

Посольство также указывает, что так называемый договор о Шпицбергене в рамках данного инцидента не является существенным, поскольку в данном случае всем сторонам дано право вести рыболовство и охоту только на суше и на расстоянии 12 морских миль от берегов Шпицбергена.