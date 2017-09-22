Впредь размер КОЗ будут формировать переменная величина, зависящая от потребления электроэнергии, и фиксированная величина (компонента мощности), которая будет зависеть от вида подключения.
Впредь сумма счета за электричество будет зависеть не только от объема потребления, но и от выбранного вида подключения и эффективности его использования.
Более подробно о влиянии КОЗ на разные группы потребителей эксперты КРОУ, представители Министерства экономики и Sadales tīkls расскажут в среду, 27 сентября, в 11.00 на мероприятии, которое организует Минэкономики.