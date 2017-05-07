В том числе на зарплату членам правления airBaltic истрачено 2,029 млн евро, взносы обязательного государственного страхования составили 479 тыс. евро.

В свою очередь членам совета в виде зарплаты выплачено 145 тыс. евро, взносы обязательного государственного страхования составили 34 тыс. евро.

На оплату труда персонала авиакомпании airBaltic израсходовано 30,061 млн евро, что на 10,6% больше, чем в 2015 году.

Среднее число сотрудников в 2016 году на предприятии составляло 1002, что на 12,1% больше, чем годом ранее.

Как сообщалось, зарплата исполнительного директора airBaltic Мартина Гаусса в прошлом году составила 1,042 млн евро, что на 23,5% больше, чем в 2015 году.

Прибыль airBaltic в прошлом году составила 1,2 млн евро, что в разы меньше, чем в 2015 году, когда прибыль составила 19,5 млн евро. Оборот авиакомпании в прошлом году был 286 млн евро, что примерно на 1% больше, чем в 2015 году.

airBaltic обеспечивает полеты из Риги по 60 направлениям.