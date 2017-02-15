По словам вице-президента Hyperloop One Алана Джеймса, Балтийский регион является для компании отличным рынком и Эстонию было бы легко связать со строящейся в Финляндии линией Hyperloop.

По мнению Джеймса, крайне реалистичным является вариант строительства в течение ближайших 20 лет инфраструктуры Hyperloop и в Балтийских странах. "Сейчас мы разрабатываем свою концепцию, цель которой — связать Хельсинки и Стокгольм с помощью трассы пассажирских и грузоперевозок Hyperloop протяженностью 500 км. Первым этапом этого проекта станет, скорее всего, Южная Финляндия, с ней было бы просто посредством туннеля под морем связать и Эстонию", - сказал Джеймс.

Сравнивая сообщение между Хельсинки и Таллином с помощью туннеля Hyperloop с железнодорожным туннелем, Джеймс отметил, что технология строительства подходящего для Hyperloop туннеля является той же, что и технология строительства шоссейного или железнодорожного туннеля под морем, но есть разница в стоимости. По его словам, стоимость Hyperloop, скорее всего, ниже, поскольку для него требуется туннель меньшего диаметра. "По разным оценкам строительство километра системы Hyperloop может быть наполовину или на треть дешевле по сравнению со стоимостью строительства скоростной железной дороги, без стоимости станций и крупных строительных работ", - сказал он.

Через несколько месяцев Hyperloop One представит первую в мире целостную систему Hyperloop, где находящийся в вакуумной трубе магнитный вездеход ускоряется до высокой скорости и затем безопасно тормозится. Следующими шагами станет строительство двух или более тестовых установок с многокилометровыми трассами, на которых можно будет продемонстрировать эффект Hyperloop в области пассажирских и грузоперевозок. Цель — к 2021 году ввести в употребление три системы грузовых или пассажирских перевозок Hyperloop.

Джеймс прибывает в Эстонию, чтобы 17 февраля выступить с посвященным Hyperloop докладом на бизнес-конференции Эстонского объединения управления цепочками поставки Prolog. Он также встретится с министром экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и министром государственного управления Михаилом Корбом.