Элина Малыгина назначена председателем правления Silvanols в понедельник, 24 апреля. В тот же день в состав правления предприятия вошла Лиене Пуриня, которая уже много лет является его финансовым директором. Сейчас в составе правления Silvanols работают председатель Элина Малыгина, директор по производству Евгений Зайнапов и финансовый директор Лиене Пуриня.

Прежний председатель правления Silvanols Артем Борцов продолжит работу в Olainfarm.

Элина Малыгина - художница, руководитель и совладелец продюсерской фирмы Egotrashcinema. С 2011 года ее работы выставлялись на многих выставках и фестивалях в Латвии, Украине, России, Франции и Австрии.

Оборот Silvanols в 2015 году составил 4,115 млн евро, прибыль - 230 тыс. евро. 96,69% долей капитала Silvanols принадлежит компании Olainfarm.