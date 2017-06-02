В прошлом году прибыль Premier Restaurants Latvia составила 1,135 млн евро, а в 2015 году - 10,362 млн евро. Оборот компании увеличился почти на миллион евро, 30,974 до 31,841 млн евро.

В годовом отчете руководство компании поясняет, что увеличению оборота способствовала деятельность новых McDonald's, которые были открыты в 2015 году, а также увеличение в других заведениях сети.

В январе 2017 года компания полностью погасила полученный у DNB banka кредит за счет привлеченного у Premier Capital B.V. займа в размере 10,9 млн евро.