Министерство благосостояния разработало изменения к закону "О труде". Они существенно меняют отношения между работодателем и его сотрудниками, регулируют оплату труда и другие вопросы.

Как сообщили порталу DELFI в пресс-службе министерства, соответственный законопроект в четверг, 23 февраля, был представлен на заседании государственных секретарей при Кабинете министров.

Законопроект разработан в сотрудничестве с социальными партнерами – Латвийским союзом свободных профсоюзов и Латвийской конфедерации работодателей. Отдельные предложения также поданы Советом иностранных инвесторов Латвии и организациями, которые представляют интересы инвалидов.

Изменения пока еще обсуждаются заинтересованными сторонами, а именно всеми министерствами. Законопроект должно одобрить правительство, а также утвердить Сейм. Поэтому пока трудно прогнозировать, когда предложенные поправки вступят в силу.

Оплату сверхурочных урежут наполовину

Работники, которые привлекаются к своим обязанностям сверхурочно, впредь будут получать за первые два часа внеплановой работы не менее 50% от тарифа, а затем – начиная с третьего часа не менее 100%.

Эта норма не относится к работе в праздничные дни – сохраняется двойная оплата труда.

В то же время, работники и работодатель вправе в коллективном или трудовом договорах закрепить более высокие ставки за работу сверхурочно и в выходные дни.

Оплата труда при отстранении от работы

Определен новый порядок оплаты труда в случае отстранения от работы. Это может происходить по инициативе работодателя, если работник, выполняя свои обязанности находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в случаях, когда он может нанести вред безопасности и здоровью его самого или третьих лиц, а также обоснованным интересам работодателя или третьих лиц.

За такое отстранение впредь работодатель будет обязан сохранять зарплату в размере минимального размера пропорционально времени простоя.

Если отстранение работника признано необоснованным по вине работодателя, последний обязан выплатить работнику разницу между минимальной зарплатой и средним окладом за все время вынужденного простоя, а также возместить связанные с отстранением убытки.

Но, если отстранение от работы было обоснованным, то работодатель вправе удержать также выплаченную минимальную зарплату за время простоя.

Новые условия срочного увольнения

Действующая редакция закона устанавливает различные сроки увольнения работника по инициативе работодателя. Обычно работника в письменном виде должны предупредить за месяц. Но установлены и более короткие сроки – 10 дней и незамедлительно.

В новом варианте закона незамедлительно (сейчас – 10 дней) может быть уволен работник, который не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, что подтверждается заключением врача (ч. 7 ст. 101).

Незамедлительно сейчас можно уволить человека в двух случаях: если работник действовал противоправно и потому лишился доверия работодателя, а также если работник находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Увольнение лиц с инвалидностью

С учетом ситуации на рынке труда из закона хотят вычеркнуть норму, которая запрещает работодателю расторгать трудовой договор с работником, если он признан инвалидом, за исключением отдельных случаев.

В то же время, сохранен порядок при сокращении штата. Люди с инвалидностью имеют преимущество перед другими работниками.

Важно отметить, что новые требования будут распространяться на трудовые договоры, которые будут заключены только после вступления в силу новой редакции закона.