C 3 апреля текущего года потребители вправе выбирать поставщика природного газа. Законопроект планировалось принять еще на прошлой неделе, но из-за возражений Министерства юстиции он был отложен. Два из трех противоречий удалось согласовать. Открытым остается вопрос о необходимости привлечения к ремонту газового оборудования квалифицированных специалистов. Проблема в том, что получить контактную информацию о таких специалистах потребителям трудно.
Зачем нужен новый порядок?
Латвия взяла на себя обязательство либерализации рынка природного газа. Принцип оговорен в законе об энергетике и согласован с энергопакетом ЕС. С 3 апреля 2017 года, когда потребители смогут добровольно выбрать поставщика.
До настоящего момента монопольным поставщиком газа в Латвии являлось АО Latvijas Gāze. Вместе с открытием рынка предприятие должно быть разделено на два юридически независимых предприятия: оператора систем передачи и хранения газа и оператора систем распределения и торговли природным газом.
Поэтому в конце декабря прошлого года было учреждено новое акционерное общество Conexus Baltic Grid, которому газовый монополист Latvijas Gāze передает функции хранения и передачи природного газа.
Какие новые условия оговорены в законе?
Проект правил устанавливает права и обязанности торговца газом, публичного торговца, системного оператора, пользователя и владельца газифицированного объекта, порядок смены поставщика и порядок поставок публичным торговцем природного газа связанным пользователям с 3 апреля 2017 года.
Правила гласят, что продажа и поставки природного газа пользователю осуществляются только на основе договора, который содержит указание на порядок использования услуг системы распределения.
Предполагается, что действующие договоры о поставках природного газа не будут действовать с 3 апреля 2017 года, так как со вступлением в силу новых правил существенно изменится модель рынка природного газа, а именно, механизм установления цен и расчетов, распределение прав и обязанностей торговца, пользователя и оператора системы распределения.
Что изменится для частных лиц?
Для снижения социальной напряженности в проекте правил для пользователей-домашних хозяйств предусмотрено постепенное открытие рынка природного газа, то есть они сохранят право не становиться участниками рынка и смогут и далее получать природный газ по цене, установленной в соответствии с определенным законом об энергетики порядком. В этом случае домашние хозяйства становятся связанными пользователями, и природный газ им продает публичный торговец.
До 1 января 2019 года таким публичным торговцем будет Latvijas Gāze, а затем - торговец, который обеспечивает продажи природного газа наибольшему количеству бытовых пользователей.
Что меняется для юридических лиц?
Как поясняют в Комиссии по регулированию общественных услуг, юридические лица до 15 июня этого года должны выбрать поставщика газа и заключить с ним договор.
Если новый договор не будет заключен, до 1 июля 2017 года природный газ им будет поставлять действующий торговец, то есть Latvijas Gāze, в соответствии с действующими дифференцированными конечными тарифами, а после 1 июля - по утвержденной регулятором цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.
Кто будет продавать газ?
Предприятия, которые хотят заниматься торговлей природным газом, с пятницы, с 10 февраля, могут зарегистрироваться в регистре торговцев природным газом, сообщили агентству LЕТА в КРОУ.
Для этого необходимо заполнить и отправить комиссии заявление о регистрации, которое доступно на сайте КРОУ. Несколько предприятий уже проявили интерес к регистрации, чтобы после открытия рынка 3 апреля 2017 года начать торговлю природным газом.
После этой даты цена на природный газ, как и цена на электроэнергию, будет формироваться в результате конкуренции на рынке.