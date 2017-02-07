7 февраля правительство Латвии утвердило разработанные Министерством экономики правила торговли газом после либерализации рынка. Какие изменения ждут потребителей? Обязаны ли они заключать новые договоры? Какими будут цены? Портал DELFI обобщил первоначальную информацию.

C 3 апреля текущего года потребители вправе выбирать поставщика природного газа. Законопроект планировалось принять еще на прошлой неделе, но из-за возражений Министерства юстиции он был отложен. Два из трех противоречий удалось согласовать. Открытым остается вопрос о необходимости привлечения к ремонту газового оборудования квалифицированных специалистов. Проблема в том, что получить контактную информацию о таких специалистах потребителям трудно.

Зачем нужен новый порядок?

Латвия взяла на себя обязательство либерализации рынка природного газа. Принцип оговорен в законе об энергетике и согласован с энергопакетом ЕС. С 3 апреля 2017 года, когда потребители смогут добровольно выбрать поставщика.

До настоящего момента монопольным поставщиком газа в Латвии являлось АО Latvijas Gāze. Вместе с открытием рынка предприятие должно быть разделено на два юридически независимых предприятия: оператора систем передачи и хранения газа и оператора систем распределения и торговли природным газом.

Поэтому в конце декабря прошлого года было учреждено новое акционерное общество Conexus Baltic Grid, которому газовый монополист Latvijas Gāze передает функции хранения и передачи природного газа.

Какие новые условия оговорены в законе?

Проект правил устанавливает права и обязанности торговца газом, публичного торговца, системного оператора, пользователя и владельца газифицированного объекта, порядок смены поставщика и порядок поставок публичным торговцем природного газа связанным пользователям с 3 апреля 2017 года.

Правила гласят, что продажа и поставки природного газа пользователю осуществляются только на основе договора, который содержит указание на порядок использования услуг системы распределения.

Предполагается, что действующие договоры о поставках природного газа не будут действовать с 3 апреля 2017 года, так как со вступлением в силу новых правил существенно изменится модель рынка природного газа, а именно, механизм установления цен и расчетов, распределение прав и обязанностей торговца, пользователя и оператора системы распределения.

Что изменится для частных лиц?

Для снижения социальной напряженности в проекте правил для пользователей-домашних хозяйств предусмотрено постепенное открытие рынка природного газа, то есть они сохранят право не становиться участниками рынка и смогут и далее получать природный газ по цене, установленной в соответствии с определенным законом об энергетики порядком. В этом случае домашние хозяйства становятся связанными пользователями, и природный газ им продает публичный торговец.

До 1 января 2019 года таким публичным торговцем будет Latvijas Gāze, а затем - торговец, который обеспечивает продажи природного газа наибольшему количеству бытовых пользователей.

Что меняется для юридических лиц?

Как поясняют в Комиссии по регулированию общественных услуг, юридические лица до 15 июня этого года должны выбрать поставщика газа и заключить с ним договор.

Если новый договор не будет заключен, до 1 июля 2017 года природный газ им будет поставлять действующий торговец, то есть Latvijas Gāze, в соответствии с действующими дифференцированными конечными тарифами, а после 1 июля - по утвержденной регулятором цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.

Кто будет продавать газ?

Предприятия, которые хотят заниматься торговлей природным газом, с пятницы, с 10 февраля, могут зарегистрироваться в регистре торговцев природным газом, сообщили агентству LЕТА в КРОУ.

Для этого необходимо заполнить и отправить комиссии заявление о регистрации, которое доступно на сайте КРОУ. Несколько предприятий уже проявили интерес к регистрации, чтобы после открытия рынка 3 апреля 2017 года начать торговлю природным газом.

После этой даты цена на природный газ, как и цена на электроэнергию, будет формироваться в результате конкуренции на рынке.