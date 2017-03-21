Треть тех, кто знает, что дополнительно к кодовым картам будут другие решения, пока не используют их на практике, а 19% уже начали использовать.

Среди тех, кто знает об изменениях, большинство и с 1 апреля намерено использовать кодовую карту с дополнительной авторизацией через СМС (53%). Решения с использованием смартфонов, например, Smart-ID, намерены использовать 18% опрошенных, а каждый десятый будет использовать калькулятор.

Мужчины в два раза чаще, чем женщины, готовы к использованию новых решений на смартфонах (26% и 10%). Женщины чаще мужчин (19% и 8%) еще не решили, какие решения они будут использовать.

Как сообщалось, с 1 апреля для платежей в интернет-банке на сумму свыше 30 евро в другой банк кодовой карты будет недостаточно.