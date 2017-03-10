Представитель Swedbank Кристине Якубовска объяснила, что причина такого решения заключается смене приоритетов банка. Если раньше свободные средства выделялись на поддержку бизнеса, то сейчас приоритетом для поддержки банк считает сферу образования и школ.

В Рижской думе объясняют, что программа Atspēriens продолжит действовать и в дальнейшем. Пока в РД не раскрывают, кто займется финансированием программы, но обещают сделать это в будущем.

В этом году в оценке претендующих на поддержку бизнес-идей участвуют представители финансового ведомства Altum.

В этом году начинающим бизнесменам доступно финансирование на общую сумму до 89 664 евро. Идеи на конкурс можно подавать до 6 апреля 2017 года. Максимальная сумма гранта для одного предприятия - 15000 евро.