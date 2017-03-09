В 2016 году в целом индекс доступности жилья (ИДЖ) в Риге составлял 173,9. Величина индекса 173,9 означает, что доходы стандартизированного домохозяйства (такого, доходы которого соответствуют 1,5 средней зарплаты нетто по Риге и которое желает приобрести квартиру площадью 55 квадратных метров) в 2016 году были на 73,9% выше, чем это необходимо, чтобы на обслуживание ипотечного кредита направлять не более 30% семейных доходов.

В течение года ИДЖ постепенно возрос от 166 в первом до 186 в четвертом квартале. В прошлом году в основе улучшения доступности лежали рост зарплат на 4,6% и спад процентных ставок по ипотечным кредитам на 19 базовых пунктов. Кроме того, динамика цен средней квартирной сделки благоприятствовала доступности жилья. Например, в новых проектах в микрорайонах в предложении было доступно существенное количество относительно дешевых квартир, и население, разумеется, эти квартиры активно приобретало. Поскольку сделки осуществлялись в сегменте более дешевого жилья, средние цены сделок немного уменьшились. Но в целом на рынке недвижимости наблюдается подъем цен во всех сегментах. Например, цены на серийные квартиры в микрорайонах выросли на 6%.

"Продолжая тенденцию последних четырех лет, и в 2016 году доступность жилья в Риге улучшилась. Этому способствовали и рост зарплат, и снизившиеся процентные ставки по кредитам. Несмотря на существенное улучшение доступности жилья, активность на рынке осталась умеренной – в сравнении с соседями. Какова причина этого? Во-первых, следует упомянуть настроение населения. Во второй половине 2016 года резко упал показатель настроения жителей и ускорился годовой рост накоплений домохозяйств, в конце года достигнув 8,8%. То есть домохозяйства создавали накопления, а занимали довольно вяло. Это, скорее всего, было связано и с неуверенностью в состоянии экономики, и с неясностью в связи с возможными переменами в налогообложении. Во-вторых, причиной мог быть зазор между желаниями жителей и имеющимися в предложении квартирами, то есть нехватка качественных квартир по адекватной цене, как считают жители. В-третьих, препятствием могли стать недостаточные доходы, особенно легальные доходы. Зарплаты в конвертах ограничивают возможности квалифицироваться в качестве получателя кредита", – говорит Линда Вилдава, младший экономист Swedbank.

В Таллине средний ИДЖ в прошлом году составил 152,7. Приросту ИДЖ в течение года способствовал рост зарплат, превышавший цены на квартиры. В свою очередь, в Вильнюсе подъем цен на квартиры превысил рост зарплат, и ИДЖ снизился до 128,4.