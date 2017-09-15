Во втором квартале этого года индекс доступности жилья (ИДЖ) в Риге составил 183,5. Подобная величина индекса означает, что доходы такого домохозяйства, доходы которого соответствуют 1,5 средней зарплаты нетто по Риге (1 133 евро) и которое желает приобрести квартиру площадью 55 кв.метров, во втором квартале 2017 года были на 83,5% выше, чем это необходимо, чтобы на обслуживание ипотечного кредита направлять не более 30% семейных доходов.

В течение года ИДЖ улучшился на 11,7 пункта. Улучшению способствовал резкий рост зарплат нетто (на 7,2%) и заметное уменьшение процентных ставок по ипотечному кредиту (на 48 базовых пунктов в течение года).