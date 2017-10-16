Газ с распределительной станции сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде начинают возить автогазовозами. Компания по торговле газом Litgas группы энергетических предприятий Lietuvos energija таким образом будет поставлять газ польской компании по поставкам газа Duon.

Представитель Litgas Паулюс Якутавичюс сказал BNS, что загрузка первого автогазовоза Duon в Клайпеде начнется во вторник. По его словам, в соответствии с соглашением, намечается загрузить более десяти автогазовозов.

В октябре и ноябре Litgas продаст польской компании несколько сотен кубометров СПГ.

Соглашение о поставках газа Litgas и Duon подписали на прошлой неделе. Польской компании принадлежит три станции СПГ вблизи границы с Литвой - в Голдапе, Сувалках и Августове.

На контролируемой компанией Klaipedos nafta распределительной станции СПГ стоимостью 27,7 млн. евро находится пять резервуаров емкостью 1 тыс. кубометров, из которых СПГ можно перегружать на автогазовозы.