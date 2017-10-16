Представитель Litgas Паулюс Якутавичюс сказал BNS, что загрузка первого автогазовоза Duon в Клайпеде начнется во вторник. По его словам, в соответствии с соглашением, намечается загрузить более десяти автогазовозов.
В октябре и ноябре Litgas продаст польской компании несколько сотен кубометров СПГ.
Соглашение о поставках газа Litgas и Duon подписали на прошлой неделе. Польской компании принадлежит три станции СПГ вблизи границы с Литвой - в Голдапе, Сувалках и Августове.
На контролируемой компанией Klaipedos nafta распределительной станции СПГ стоимостью 27,7 млн. евро находится пять резервуаров емкостью 1 тыс. кубометров, из которых СПГ можно перегружать на автогазовозы.