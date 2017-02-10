Один из немногих обладателей трех звезд Мишлен, известный в мире шеф-повар Хестон Блюменталь считает, что людям пора кушать больше насекомых. Эксперт будет только рад, если, например, тараканы появятся полках супермаркетов. Так Блюменталь ответил на вопрос о пище будущего.

В своем интервью программе "900 секунд" телеканала LNT известный шеф-повар заметил, что насекомые дружелюбны к окружающей среде, и они являются хорошим источником протеина. Уже сегодня в мире на одного человека приходится около 40 тонн насекомых.

Отвечая на вопрос, когда у нас может укорениться такая культура, Блюменталь сказал, что уже через лет пять.

"Я сотрудничаю с одной из сетей супермаркетов - Waitrose, и надеюсь их убедить. Это будет превосходно, если в супермаркетах можно будет встретить насекомых, и я не думаю о бегающих по полу", - добавил шеф-повар.

Еще одно направление, в котором будет развиваться высокая кухня, - это персонализация, то есть приготовление блюд индивидуально для каждого посетителя.

Интервью с шеф-поваром лондонского ресторана The Fat Duck Хестоном Блюменталем о том, какими будут рестораны и еда будущего, читайте в субботу на портале DELFI.