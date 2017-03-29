Одновременно с инвестициями в инфраструктуру и в увеличение сетевой мощности, Tele2 также будет продолжать дополнительно инвестировать в технологии 4G+ и 4G++, таким образом обеспечивая своим клиентам еще более высокую скорость интернета.

"Для того чтобы обеспечить неизменно высокое качество связи и быстрый мобильный интернет, в дополнение к новым базовым станциям, оценивая нагрузку сети, мы также продолжаем развивать сеть 4G+, которая теперь предоставляет еще более высокую скорость мобильного интернета, а также технологии 4G++, которые обеспечивают в данный момент самый быстрый мобильный интернет в мире", – рассказывает Лига Круминя, директор технического отдела Tele2.

Мобильная сеть Tele2 обеспечивает услуги последнего поколения 4G, 4G+ и 4G++. В Латвии благодаря Tele2 сеть 4G доступна уже 26% населения в 44 населенных местах по всей стране, а в Риге, Юрмале, Резекне, Даугавпилсе и Вентспилсе уже работает сеть Tele2 4G++.