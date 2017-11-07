По его словам, перед тем, как рассмотреть дальнейшие действия, Telia хотела бы получить официальное заявление с латвийской стороны. Андерсон подчеркнул, что покинуть Латвию - не самоцель для Telia. "Мы здесь уже много лет и хотим остаться, но это возможно только в том случае, если мы достигнем своих целей", - сказал представитель компании.

Telia примет свое решение через несколько недель, сказал Андерсон. Он оценил решение правительства Латвии как иррациональное и политическое.

Как сообщалось, 7 ноября правительство постановило, что LMT и Lattelecom не будут объединены. Правительство приняло такое решение, рассмотрев доклад Министерства экономики о дальнейших действиях с государственными долями капитала предприятий.

Переговоры с Telia будут продолжены, чтобы обеспечить дальнейшую деятельность LMT и "Lattelecom", заявил министр экономики Арвил Ашераденс.

Предприятиям группы Telia - Sonera Holding и Telia Company принадлежат 49% долей капитала LMT, а Латвийскому государству в лице Latvijas Radio un televizijas centrs и Агентства приватизации (АП) - 28% акций. Еще 23% акций LMT принадлежат компании Lattelecom, контролируемой совместно Telia и государством.

Предприятию группы Telia - Tilts Communications принадлежит 51% долей капитала Lattelecom, а государству в лице АП - 49%.