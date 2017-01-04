Он считает, что нет оснований для паники из-за спада грузооборота по латвийскому транзитному коридору. Главное - активно работать над привлечением новых грузов и развитием маршрутов.

"Мы, например, работаем сейчас с иранскими грузами. Планируем привезти из Ирана тестовый поезд. Пока мы не можем сказать, как будет развиваться рынок, но возможности есть, и они достаточно реальны", - сказал представитель LDz. Грузами на новом пути могут быть чай, шелк и др.

Тестовый поезд из Ирана планируется отправить в этом году. В январе по этому вопросу предусмотрены переговоры с ОАО "Российские железные дороги". "Мы планируем разработать специальный тариф, транспортировать грузы до Риги, а далее судами в Гамбург, Дуйсбург и др.", - сказал Лусис.

Он напомнил, что в прошлом году был укомплектован состав из Китая в Ригу. "Наша задача состоит в том, чтобы создать максимально благоприятные условия для клиентов - владельцев и перевозчиков грузов", - сказал Лусис, добавив, что поезд Иу (Китай)-Забайкальск (Россия) - Рига уже признан официальным маршрутом в России.

Лусис отметил, что нужно много работать с местными предпринимателями для обеспечения объема грузов на китайском направлении. "120 кг от одного грузоотправителя мало, чтобы везти их в Китай на поезде. Мы призываем предпринимателей объединяться и формировать общие контейнеры. В этом сегменте рынка нужно менять мышление. Ажиотаж из-за первого поезда из Китая утих, и теперь нам нужно работать над регулярным сообщением", - сказал представитель LDz.

С китайской стороной достигнута договоренность о следующем поезде в Ригу. Разработаны тарифы на 2017 год, которые China Railway Container Transport Company сейчас предлагает клиентам и поставщикам. Разработано несколько маршрутов из Китая в Латвию - через Находку, Достык и Забайкальск.

Также продолжается работа над развитием контейнерных поездов "Зубр" и ''Балтика-транзит'', который повезет грузы в Туркменистан и Узбекистан.