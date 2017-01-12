Как передает Рамблер/новости со ссылкой на агентство Синьхуа, о планах заявил глава администрации района Лосанг Ямкан (Losang Jamcan).

Как отметил руководитель департамента жилищного строительства, городского и сельского развития Тибетского автономного района Сонам Ньима (Sonam Nyima), средства будут выделены на строительство и ремонт примерно двух тысяч туалетов. Речь идет в основном о туалетах, расположенных в туристических зонах, а также вдоль основных автомобильных магистралей и в общественных местах, где наблюдается большая концентрация местных жителей и туристов.