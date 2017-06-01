Речь идет о производителях Valmieras piens, Dundaga, Lazdonas piensaimnieks, Rankas piens, Straupe и Jaunpils pienotava, которые включены в европейский Регистр гарантированных продуктов с традиционными особенностями.

Сыр с тмином Jāņu siers, ржаной хлеб и скландраусис - это единственные латвийские продукты, включенные в перечень европейский гарантированных продуктов с традиционными особенностями. Это означает, что продукты готовятся по традиционным рецептам и технологиям.

Другие производители имеют право производить и продавать сыр с тмином, но для этого продукта нельзя использовать название Jāņu siers.