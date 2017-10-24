Двенадцать отраслей приносят государственному бюджету по более чем 100 млн евро. Лидер - отрасль торговли. Такие данные озвучила компания Lursoft, пишет газета Dienas Bizness.

"В каждой отрасли имеется своя специфика в отношении размера уплаченных налогов, кроме того, у экспортеров услуг и продукции нередко возникают ситуации, когда возврат переплаченного НДС превышает их общие налоговые платежи", - прокомментировал результаты исследования представитель Lursoft Айнар Брувелис.

Больше всего налогов платят предприятия, основным видом деятельности которых является оптовая торговля - их общие платежи в бюджет составляют 1,33 млрд евро, хотя это и меньше, чем в 2015 году. В то же время розничная торговля, которая заплатила в виде налогов 907 млн евро, увеличила платежи на 5,9%.

Цель исследования - выяснить, сколько каждая отрасль вносит в бюджет государства. Это продолжение цикла исследований о наиболее прибыльных отраслях латвийской экономики. Исследователи анализировали несколько источников - данные СГД, данные самих предприятий в Lursoft и информацию Центрального статистического управления.