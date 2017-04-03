В прошлом году Circle K Latvia заплатила налоги на 182,45 млн евро, свидетельствует информация, обнародованная на сайте Службы госдоходов (СГД).

Другой торговец топливом, Neste Latvija, заплатил в виде налогов 120,24 млн евро. Оптовый торговец топливом Orlen Latvija заплатил налоги на 118,4 млн евро.

В первую десятку крупнейших налогоплательщиков Латвии также входят газовая компания Latvijas gāze (заплатила налоги на 110,92 млн евро), оптовый торговец табачными изделиями Philip Morris Latvia (100,92 млн евро), розничные торговцы Maxima Latvija (94,22 млн евро) и Rimi Latvija (85,2 млн евро), энергокомпания Latvenergo (85,62 млн евро), оптовый торговец табачными изделиями Baltic Sales Network (81,27 млн евро) и железнодорожная компания Latvijas dzelzceļš (66,61 млн евро).

Во вторую десятку крупнейших налогоплательщиков Латвии вошли следующие компании: Latvijas valsts meži (63,53 млн евро), East-West Transit (54,69 млн евро), Latvijas balzams (53,16 млн евро), Pirmas (51,15 млн евро), Sadales tīkls (45,84 млн евро), Greis loģistika (37,65 млн евро), Swedbank (40,45 млн евро), Lattelecom (33,78 млн евро), Depo DIY (33,14 млн евро) и LDz ritošā sastāva serviss (31,66 млн евро).