Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Латвии составил в прошлом году 341,3 млн евро по сравнению с 394,4 млн в 2015 году.

В эту сумму входят объекты с ценой продажи более 0,4 млн евро, купленные с целью получения дохода. Инвестиции в объекты развития и земельные участки составили дополнительно 82 млн евро.

Наибольшая активность наблюдалась в прошлом году в торговом сегменте, за которым следует офисный. Самыми активными инвесторами были EfTEN Capital и Northern Horizon Capital. На рынок пришли и новые инвесторы, в том числе международный инвестиционный фонд Lone Star.