Читатели портала Delfi и пользователи социальных сетей начали жаловаться на то, что в магазинах сети Rimi нельзя купить напитки компании Coca-Cola. Представители Rimi объяснили, что это связано с процессом заключения нового договора между Rimi и Coca-Cola.

"Rimi предлагает своим клиентам широкий ассортимент товаров и брендов, поэтому и в этом случае у покупателей есть возможность выбрать и приобрести самый подходящий напиток из широкого набора товаров, доступных в наших магазинах. Сейчас идет процесс переговоров о продлении договора, поэтому поставщик решил прекратить поставку напитков в нашу сеть магазинов. Поэтому возможна ситуация, когда в магазинах нельзя будет приобрести Coca-Cola и другие напитки, распространяемые этим поставщиком", - сообщила руководитель по отношениям с общественнностью Rimi Latvia Инга Бите.

Представитель Coca-Cola в Латвии - компания Coca-Cola HBC Baltic - признал, что "дефицит" напитка может сохраниться еще несколько недель.

При создавшейся ситуации другие торговые сети повысили свои объемы продаж кока-колы. "За последние недели в магазинах Maxima Latvija прохладительные напитки Coca-Cola показали небольшой рост продаж", - рассказала представитель этой сети Зане Удрасе.

Стоит отметить, что краткосрочные перебои с поставкой кока-колы в магазины Rimi уже наблюдались в начале 2009 года.