Как правило, клиенты пытались расплатиться поддельными 20-евровыми и 50-евровыми купюрами, хотя были и попытки оплаты товаров монетами и банкнотами других номиналов, рассказал директор департамента безопасности "Maxima Latvija" Янис Зиле. Также был случай, когда покупатель хотел рассчитаться фальшивой 500-евровой купюрой.

Случаев, когда клиент расплачивается поддельными деньгами, очень мало, отметил Зиле. В прошлом году зафиксировано 47 таких случаев при том, что общее число клиентов, закупающихся во всех магазинах "Maxima Latvija", составляет около 300 тысяч в день.

В магазинах "Rimi" и "Supernetto" случаев, когда клиенты пытаются расплатиться фальшивыми деньгами, также очень мало. В прошлом году были лишь единичные случаи, сообщила представитель "Rimi Latvia" Инга Бите.