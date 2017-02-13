Летом 2017 года латвийские предприятия должны перейти на новую систему кассовых аппаратов, однако торговцы продолжают настаивать на том, что реформа бесполезна и неоправданно дорога. Между тем, на днях первая кассовая система прошла проверку и получила сертификат соответствия новым техническим требованиям.

Международная аудиторская компания KPMG Baltics выдаст первое свидетельство дистрибьютору кассовых систем Universālās vadības sistēmas. Уже в ближайшее время KPMG Baltics начнет проверку соответствия еще шести кассовых систем.

Напомним, что обновленные кассовыми аппаратами или системами предприятия должны были начать пользоваться до 1 июля текущего года. До этого срока аппараты должны быть сертифицированы. Старший руководитель проектов KPMG Baltics, сертифицированный ревизор ИТ-систем Карлис Малниекс уверяет, что срок осуществления реформы переноситься не будут. При этом, тестирование и сертификация одного кассового аппарата или системы длится несколько недель.

Сегодня в Латвии имеется более ста моделей кассовых аппаратов и несколько десятков решений для систем кассовых аппаратов. Большую часть из них необходимо привести в соответствие новым требованиям.

"Если используемый в настоящее время кассовый аппарат или система не соответствует техническим требованиям, и предприниматель принял решение о приобретении нового оборудования, целесообразно в первую очередь убедиться в том, что оборудование имеет сертификат соответствия. Это позволит избежать дополнительных расходов на его приспособление к новым техническим требованиям. Информация о сертифицированных кассовых аппаратах или системах обобщена на домашней странице СГД", – отмечает Малниекс.

Торговцы: реформа не продумана

Глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич полагает, что непродуманная реформа является одним из факторов роста цен в Латвии. За переход на новые кассовые аппараты бизнесу придется заплатить около 70 млн евро, что, в свою очередь, приведет к неизбежному росту цен, так как предпринимателям надо компенсировать свои затраты на реформу. То есть нововведение обойдется каждому жителю страны в 35 евро, указывает Данусевич.

Ассоциация настаивает на том, что законодательство несоверешенно, и многие моменты в законах четко не прописаны. И хоть цель реформы – обуздание теневой экономики, ассоциация сомневается в результатах. За прошлый год в ходе многочисленных проверок было выявлено только 18 нарушений, связанных с кассовыми аппаратами. И лишь в 44% случаях речь шла о теневой экономике.

К тому же, как показывает европейский опыт, современные технологии позволяют налоговикам централизованно контролировать оборот средств и, следовательно, уплату налогов в режиме реального времени, а не встраивать в каждый кассовый аппарат блок памяти. Решения, предложенные в настоящий момент, не будут способствовать сбору налогов в большем объеме. Представители СГД не скрывают, что через пару лет кассовые аппараты придется еще раз менять, вводя лучшие технологические решения.

Представитель ассоциации Янис Томелс полагает, что реформа не продумана, в особенности в отношении малых и средних компаний, на долю которых приходится десять десятых от всего числа предприятий в стране.