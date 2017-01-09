Латвийская ассоциация торговцев горючим (ЛАТГ) в ближайшее время не прогнозирует резкого повышения цен на топливо.

Председатель совета ЛАТГ Ояр Карчевскис в понедельник утром в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ сказал: "Не думаю, что они будут расти. Я надеюсь, что они сохранятся на нынешнем уровне, а летом снизятся. Надеюсь, что ОПЕК не выполнит своего обещания и добыча нефти все же не уменьшится".

Карчевскис отметил, что нынешние цены на топливо не является высокими, но повышение неприятно. "Плохо будет, если вернутся цены 2013-2014 года, когда они выросли на 20-30%. И это возможно - все зависит от ситуации в мире", - сказал представитель ассоциации.

Он отметил, что цены на топливо зависят от глобальных процессов - решения ОПЕК сократить добычу нефти, к которому присоединилась и Россия, а также колебания курсов валют.