Французская компания Decathlon, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами, пришла в страны Балтии, где стартует с онлайн-торговли, а позднее будет решаться вопрос и об открытии магазинов.

Свою деятельность компания намерена начать с Вильнюса, не исключая возможности, что в будущем в Литве или другой стране Балтии построит склад для своих товаров, подыщет производственных партнёров.

"В настоящее время мы расширяемся и ищем возможности развития деятельности Decathlon в Литве, Латвии и Эстонии. Свою деятельность начинаем с интернет-торговли, и на базе обратной связи рассмотрим возможности открытия физического магазина. Оценив результаты онлайн-торговли мы решим, в каком из городов для нас было бы наилучшим обосноваться, но в настоящее время наиболее приемлемым для нас является Вильнюс", - рассказал агентству BNS руководитель зарегистрированного в середине июля предприятия Decathlon Lietuva Николас Фогола.

Он отметил, что предприятие не установило срока, до которого должно определиться относительно своего развития в Литве и Балтийском регионе. Фогола не исключает, что в будущем часть производства будет организована и в Литве.

По данным Центра реестров, единственным акционером Decathlon Lietuva является французская компания Decathlon. Уставной капитал нового предприятия - 0,5 млн евро.

Основанная более 40 лет назад французом Мишелем Леклерком фирма Decathlon нынче функционирует в 28-ми государствах мира и имеет примерно 1,2 тыс. магазинов. Самые большие сети магазинов кампании находятся во Франции (301), Китае (214), Испании (149) и Италии (113). Компания также располагает 46-ю магазинами в Польше и 49-ю в России.