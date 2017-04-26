Операторы систем газоснабжения Балтийских стран - Amber Grid в Литве, Connexus Baltic Grid AS в Латвии и Elering AS в Эстонии во вторник подписали договоры, в соответствии с которыми межгосударственное распределение передаточных мощностей должно происходить одновременно с заключением сделок купли-продажи газа.

Об этом агентству BNS сообщила в среду пресс-служба компании Elering, отметив, что распределение передаточных мощностей происходит способом implicit, то есть, путем косвенного аукциона. Таким же способом идет распределение передаточных мощностей на рынке электроэнергии, напомнил Elering.

"Нам видится единый газовый рынок Балтийских стран и Финляндии, на котором продавец из Эстонии мог бы продавать газ в равной мере как эстонскому, так и финскому, и латвийскому потребителю", - прокомментировал председатель правления Elering Таави Вескимяги.

За распределение передаточных мощностей газа отвечает действующий в Литве оператор газовой биржи UAB GET Baltic, который выиграл организованный системными операторами тендер.

Новая модель распределения передаточных мощностей позволит сделать эффективнее торговлю газом, сократить расходы участников рынка, интегрировать рынки, повысить ликвидность и поддержать конкуренцию.

Вместе с применением новой модели распределения передаточных мощностей в Эстонии и в Латвии будет реализована и новая платформа по торговле газом, а действовавшая до сего времени только в Литве биржа GET Baltic станет региональной газовой биржей. Новая система торгов вступит в силу в течение трех месяцев.