Управление торгового представителя США (United States Trade Representative, USTR) является правительственным агентством, которое занимается разработкой Торгового законодательства США, а также координацией внешнеторговой политики и составлением двухсторонних и многосторонних торговых соглашений.

Лайтхайзер занимал пост заместителя главы USTR в годы президентства Рональда Рейгана, курируя вопросы промышленности, сельского хозяйства, инвестиций и торговой политики.

В середине декабря 2016 года действующий президент США Барак Обама заявил, что Рейган "перевернулся бы в гробу", если бы узнал, что более трети сторонников Республиканской партии США симпатизируют Путину.