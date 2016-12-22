Юридически проект тарифов подало предприятие LG, но фактически он относится к Conexus Baltic Grid, пояснила она.
После утверждения новых тарифов они станут обязательными для всех торговцев природным газом и пользователей системы, которые захотят начать или продолжить поставку природного газа латвийским потребителям, а также тех, кто захочет использовать подземное газохранилище или газораспределительную систему Conexus Baltic Grid для поставки природного газа в/из других стран.
Проект тарифов, поданный в КРОУ, предусматривает, что для конечного потребителя стоимость природного газа повысится на 4%. Главная причина повышения - сокращение объемов распределяемого газа на 46% по отношению к предыдущему периоду расчета тарифов.
Как сообщалось, в Риге 22 декабря учреждено АО Conexus Baltic Grid, которому Latvijas Gāze передаст функции хранения и передачи природного газа. Conexus Baltic Grid возглавит председатель правления Latvijas Gāze Айгар Калвитис, свидетельствует информация на сайте LG. В правлении новой компании также будут работать нынешние члены правления LG - Себастиан Греблингхоф, Зане Котане, Гинта Фрейберга и Денис Емельянов.
На учредительном собрании присутствовали более 100 человек, в том числе акционеры LG и новой компании, руководство Latvijas Gāze и журналисты. Явившиеся на собрание акционеры представляли почти 98% основного капитала предприятия. Решение об учреждении Conexus Baltic Grid было принято голосами 99,98% собравшихся, против были 0,02%.
Как сообщил руководитель Latvijas Gāze Айгар Калвитис, предприятие начнет фактическую работу после того, как будет занесено в коммерческий регистр, что планируется сделать в начале января. Цель новой компании - стать лидером в Балтийском регионе.
Калвитис добавил, что до конца следующего года Conexus Baltic Grid предстоит продать новым хозяевам, что не относится к акционерам меньшинства и финансовому инвестору Marguerite Fund.
Крупнейшими владельцами Conexus Baltic Grid являются "Газпром" (34,1% долей капитала), Marguerite Fund (29,1%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (Uniper,18,3%) и Itera Latvija (16%). Основной капитал учрежденной компании составляет 39,786 млн евро.