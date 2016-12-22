В связи с учреждением АО Conexus Baltic Grid АО Latvijas Gāze (LG) в четверг подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) новый проект тарифов на услуги системы распределения природного газа, сообщила агентству ЛЕТА представитель компании Даце Балтабола.

Юридически проект тарифов подало предприятие LG, но фактически он относится к Conexus Baltic Grid, пояснила она.

После утверждения новых тарифов они станут обязательными для всех торговцев природным газом и пользователей системы, которые захотят начать или продолжить поставку природного газа латвийским потребителям, а также тех, кто захочет использовать подземное газохранилище или газораспределительную систему Conexus Baltic Grid для поставки природного газа в/из других стран.

Проект тарифов, поданный в КРОУ, предусматривает, что для конечного потребителя стоимость природного газа повысится на 4%. Главная причина повышения - сокращение объемов распределяемого газа на 46% по отношению к предыдущему периоду расчета тарифов.

Как сообщалось, в Риге 22 декабря учреждено АО Conexus Baltic Grid, которому Latvijas Gāze передаст функции хранения и передачи природного газа. Conexus Baltic Grid возглавит председатель правления Latvijas Gāze Айгар Калвитис, свидетельствует информация на сайте LG. В правлении новой компании также будут работать нынешние члены правления LG - Себастиан Греблингхоф, Зане Котане, Гинта Фрейберга и Денис Емельянов.

На учредительном собрании присутствовали более 100 человек, в том числе акционеры LG и новой компании, руководство Latvijas Gāze и журналисты. Явившиеся на собрание акционеры представляли почти 98% основного капитала предприятия. Решение об учреждении Conexus Baltic Grid было принято голосами 99,98% собравшихся, против были 0,02%.

Как сообщил руководитель Latvijas Gāze Айгар Калвитис, предприятие начнет фактическую работу после того, как будет занесено в коммерческий регистр, что планируется сделать в начале января. Цель новой компании - стать лидером в Балтийском регионе.

Калвитис добавил, что до конца следующего года Conexus Baltic Grid предстоит продать новым хозяевам, что не относится к акционерам меньшинства и финансовому инвестору Marguerite Fund.

Крупнейшими владельцами Conexus Baltic Grid являются "Газпром" (34,1% долей капитала), Marguerite Fund (29,1%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (Uniper,18,3%) и Itera Latvija (16%). Основной капитал учрежденной компании составляет 39,786 млн евро.