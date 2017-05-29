Опрос проведен в сотрудничестве с компанией SKDS, в каждой стране Балтии в нем приняли участие по 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

Отвечая на вопрос, какая именно деятельность в течение последнего года позволила жителям подработать, респонденты чаще всего отвечали (11% респондентов в Латвии, 12% в Эстонии и 14% в Литве), что в качестве фрилансеров использовали свои навыки и занимались переводом текстов, разработками в сфере компьютерного дизайна, а также работая фотографом, музыкантом и так далее. Следующая по популярности сфера для подработок (7% респондентов в Латвии, 11% в Литве и 14% в Эстонии) - различные услуги, связанные с ведением домашнего хозяйства, например, уборка жилья, ремонт и присмотр за детьми. Третий по распространенности вид деятельности для подработок - предоставление консультаций (9% респондентов в Латвии, 6% - в Эстонии и 8% в Литве).

Отвечая на вопрос о размере доходов, которые за последний месяц принесли подработки, большинство жителей стран Балтии отметили, что речь идет о сумме до 50 евро (такой ответ дали 33% респондентов в Латвии, 36% в Литве и 27% в Эстонии).

В Латвии только 12% опрошенных за месяц заработали 100-200 евро, еще 10% - до 400 евро. Самые высокие доходы от подработки наблюдаются в Эстонии: 21% респондентов смогли за месяц заработать 100 - 200 евро, а 15% - до 400 евро.