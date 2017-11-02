Институт исследований рынка труда (IAB) в Нюрнберге опубликовал результаты нового исследования о пользе знакомств при поиске работы. Каждая третья вакансия в немецких компаниях достается кандидатам через личные связи. Но это вовсе не означает, что немцы устраиваются на работу по блату.

Вакансии для своих

"Еще в 1990-х годах, когда я проходила стажировку в одном банке, только у детей сотрудников и клиентов были шансы получить место для практики в этой компании. Таких практикантов раньше называли Miki (Mitarbeiterkinder - дети сотрудников - Ред.) или Kuki (Kundenkinder - дети клиентов - Ред.) Сейчас все изменилось: даже таким кандидатам приходится участвовать в стандартным отборе", - вспоминает эксперт по карьере Барбара Тете (Barbara Täte) в интервью DW.

На самом деле, поиск работы в Германии при помощи личных контактов подразумевает несколько этапов. Во-первых, кандидат должен знать, чем занимается компания его мечты, какой стратегии она придерживается и какие требования предъявляет к потенциальным работникам. Во-вторых, стоит постоянно интересоваться у знакомых, занятых в этой сфере, о кадровых перестановках и создании новых отделов в их компаниях.

Зачастую предприятия открывают новые вакансии сначала только для своих сотрудников. Так от знакомых можно узнать о наличии свободных рабочих мест еще до того, как о вакансиях станет известно вашим конкурентам. Многие руководители фирм в Германии используют метод "сотрудники привлекают сотрудников". Это означает, что сначала начальник просит подчиненных посоветовать своих знакомых на ту или иную должность. Потом кандидата приглашают на собеседование, рассматривают его портфолио, что сводит на нет какие-либо поблажки "по знакомству".

Такой тактикой обычно пользуются небольшие фирмы, где число сотрудников не превышает 50 человек. Новое исследование IAB подтверждает этот факт: около половины вакансий на малых предприятиях заполняются именно таким образом.

Стратегия для иностранных специалистов

Барбара Тете отмечает, что у трудоустройства через родственников или знакомых может быть неприятный побочный эффект. "Например, если меня берут в компанию по рекомендации дяди, то ожидания от меня и соответственно давление на меня будут выше, чем в отношении других новичков", - считает эксперт. Поэтому немцы стараются избегать блата.

Иностранным специалистам, которые хотят найти работу в Германии, консультант по карьере рекомендует "прозондировать почву" сначала в своем окружении - может, кто-то даст вам полезный совет. Кроме того, хорошие контакты на родине не помешают и в будущем. Если вы уже переехали в Германию и не знаете, как обзавестись деловыми связями, стоит начать с посещения ярмарок карьеры. Имеет смысл и вступить в профсоюз, где можно познакомиться с людьми, занятыми в вашей сфере. Даже свободное время нужно проводить с пользой: можно, например, записаться в спортивный клуб или познакомиться со своими соседями по дому. Уже имеющиеся контакты эксперт рекомендует занести в таблицу, указав имя, должность, номер телефона или электронный адрес человека. Так вы будете четко понимать, кто сможет вам помочь.

В отличие от России про социальные сети в Германии можно забыть. Дружить, комментировать и ставить "лайки" никто не запрещает, но найти работу там практически невозможно. По данным Института исследований рынка труда, только один процент новых работников фирмы находят при помощи социальных сетей.