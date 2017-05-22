Государственная трудовая инспекция (ГТИ) начала тематическую проверку строительных компаний на соблюдение нормативных актов о безопасности на месте работы. Цель проверок - снижение числа пострадавших от несчастных случаев на работе, сообщила представитель ГТИ Даце Алексане.

Проверки будут проходить на всей территории Латвии и продлятся до завершения активного строительного сезона. По данным ГТИ, в 2016 году по сравнению с предыдущим годом количество тяжелых несчастных случаев с работниками строительной отрасли увеличилось на 36%, а количество случаев с летальным исходом - с двух до пяти.

Во время проверок усиленное внимание будет уделено безопасности строительных лесов, укреплению траншей, высотным работам, обеспечению работников коллективными и индивидуальными средствами защиты, заграждениям возле опасных мест, а также другим вопросам безопасности.

Кроме того, ГТИ будет проверять соблюдение Закона о труде, наличие трудовых договоров, фактический учет рабочего времени и другие требования.

При констатации нарушений инспекторы могут предоставить работодателю срок на устранение проблем. Но если будут констатированы нарушения, из-за которых здоровье и безопасность работникам подвергаются существенному риску, то должностные лица ГТИ могут приостановить строительные работы на объекте. За констатированные нарушения на работодателя также может быть наложен денежный штраф.