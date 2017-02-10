Предприятие по переработке молока Tukuma piens планирует вложить 2,079 млн евро в строительство нового производственного здания. Об этом информационному агентству LETA рассказал технический директор предприятия Айварс Лаздовскис.

Новое здание будет построено рядом с действующим производством Tukuma piens. Оно позволит расширить производство и увеличить его эффективность. Строительство нового корпуса планируется завершить уже в 2017 году.

По словам Лаздовскиса, предприятие преимущественно намеревается развивать группы уже выпускаемых продуктов. Будут расширены линейки продуктов в бутылках, а также расширят группу продуктов, которые производятся по методу ультрафильтрации. Речь идет о крем-сырах, сыре фета, греческих йогуртах и исландском йогурте Skyr.

Для строительства нового производственного корпуса планируется привлечь средства из фондов Европейского союза.

Конкурс на проектные работы, строительство и надзор выиграла фирма Amatnieks.

В 2015 году оборот Tukuma piens составил 46,9 млн евро, а прибыль - 518 тыс. евро. Предприятие было учреждено в 1996 году, сейчас оно производит более 200 молочных продуктов.