В отрасли туризма в следующем году спада не предвидится, если только экономическая ситуация в стране существенно не изменится, и 2017 год может быть схожим с 2016, с небольшим ростом. Такой прогноз агентству LETA высказала вице-президент Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров (ЛАТА), член правления Amadeus Latvia Кития Тигуле.

Прогнозировать события в мире невозможно, но в Европе туристическая отрасль уже пережила драматический год, люди постепенно свыкаются с этой ситуацией, и желание путешествовать сохраняется, отметила она. "Если в Латвии никаких драматических изменений в экономической ситуации не будет, в туризме спада не предвидится. Людям нравится вырываться из повседневности, открывать для себя что-то новое. К тому же люди очень хорошо понимают - чтобы путешествовать, не всегда надо стремиться куда-то очень далеко. Можно путешествовать по Латвии, в соседние страны", - сказала Тигуле.

ЛАТА ожидает в 2017 году большего потока входящего туризма, над чем участники отрасли целенаправленно работают.

В новом году ЛАТА планирует работать над внедрением директивы комплексных путешествий, которая вступит в силу в 2018 году и предусматривает для всех турфирм необходимость гарантий. Тигуле допускает, что с введением этой директивы некоторые турфирмы могут прекратить свою деятельность.

При введении директивы очень важны равные условия конкуренции на уровне стран Балтии, указала она. "Сейчас в Эстонии и Литве более строгое законодательство в этой сфере, но тому есть свои причины, поскольку в свое время в этих странах были туроператоры, которые обанкротились", - отметила Тигуле. Важно также ввести механизмы контроля за соблюдением новой директивы всеми участниками рынка, считает она.

Профессиональная общественная организация Латвийская ассоциация турагентов и туроператоров была создана в 1991 году для координирования деятельности турагентов и туроператоров, защиты их интересов и представительства латвийского туристического бизнеса в мире.